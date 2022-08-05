Песков заявил, что обмен заключенными между Россией и США не состоится, если детали будут обсуждать через прессу

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует возможность обмена находящихся в американских тюрьмах россиян, среди которых и Виктор Бут, на осужденных в России американских граждан, поскольку такие публичные высказывания могут сорвать весь процесс.

«Если мы с вами будем через прессу обсуждать хоть какие-то нюансы, связанные, с темой обменов, то эти обмены никогда не состоятся», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о возможности обмена Виктора Бута на американских заключенных.

Как отметил Песков, что «такую ошибку уже совершили американцы», когда вдруг приняли решение «мегафонным способом решать такие проблемы».

Представитель Кремля также напомнил о словах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что чуть больше года назад в Женеве эту тему затрагивали президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден.

«Там были согласованы определенные механизмы для диалога на этот счет. Эти механизмы есть, но их работа будет поставлена под сомнение, если продолжится это публичное обсуждение», - добавил Песков.