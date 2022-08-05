Финский журналист рассказал о травле россиян: "Не давать визы - это повод" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист Кости Хейсканен рассказал о травле российских граждан в Финляндии. Он признает, что власти его страны целенаправленно проводят антироссийскую пропагандистскую кампанию, чтобы настроить финнов против россиян.

Тем временем социальные опросы показывают, что якобы 58% финнов выступают против выдачи шенгенских виз российским гражданам. Но, по словам Хейсканена, совсем не ясно, что это за опрос и кем он был проведен.

Важно также где в какой части страны люди отвечали на вопросы. Ведь, например, регионы восточной Финляндии и южной Карелии живут за счет туристов, экономика приграничных городов строится исключительно на данной сфере.

- Опросы – фейки, так же как и опросы о вступлении Финляндии в НАТО. Если продолжат разжигать русофобские костры, то ни к чему хорошему, кроме как к упадку экономики Финляндии, они не приведут, — сказал Хейсканен Пятому каналу.

Ранее правительство Финляндии обсуждает различные варианты ограничения выдачи туристических виз гражданам России. Первым делом планируют повлиять на категории виз и сроки их оформления, пишет газета "Известия".

При этом 24% опрошенных жителей страны в корне не согласны с такой позицией и считают, что разрешения на въезд в страну нужно продолжать выдавать и дальше, передает Life.