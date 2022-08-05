Белый дом вызвал посла Китая из-за ситуации с Тайванем Фото: REUTERS

Белый дом вызвал китайского посла в Вашингтоне Цинь Гана для того, чтобы выразить протест действиям Китая в связи с эскалацией ситуации вокруг Тайваня. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на официального представителя Белого дома Джона Кирби.

«Мы вызвали посла Цинь Гана в Белый дом, чтобы сообщить ему о провокационных действиях КНР. Мы осуждаем военные действия КНР, которые являются безответственными и противоречат нашей цели поддержания мира и стабильности в регионе», - приводит издание слова официального представителя Белого дома.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выражают обеспокоенность из-за военных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) около Тайваня, указав на то, что они могут привести к серьезной эскалации ситуации, а также дестабилизируют регион.

Напомним, после того как самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на авиабазе Суншань в столице Тайваня Тайбэе в минувший вторник, 2 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин заявил, что Пекин примет все возможные контрмеры в ответ на этот визит.