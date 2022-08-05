Украинского морпеха будут судить за убийство заложницы и попытку захвата власти в ДНР

Украинскому морпеху за особо тяжкие преступления грозит высшая мера наказания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В донецкий суд направлено уголовное дело против военнослужащего украинской морской пехоты Антона Байдракова, который обвиняется в убийстве заложницы, незаконном лишении свободы человека группой лиц по предварительному сговору и попытке захвата власти в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

В прокуратуре ДНР уточнили, что обвиняемому в особо тяжких преступлениях грозит смертная казнь.

Следователи выяснили, что Байдраков в составе группы лиц насильно удерживал в плену мирную жительницу, а затем застрелил ее из автомата.

Напомним, что в июне Апелляционная палата Верховного суда ДНР приговорила к смертной казни троих иностранных наемников. Осужденные — граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин и подданный Марокко Саадун Брагим находились на службе в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ и участвовали в боевых действиях в Донбассе, за что получали денежное вознаграждение.

Их судили по трем статьям Уголовного кодекса ДНР: "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти", "Наемничество" и "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".