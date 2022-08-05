Песков назвал возмутительным намерение премьера Эстонии снести все советские памятники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле считают возмутительными планы властей Эстонии по сносу всех советских памятников, озвученные премьером страны Каей Каллас. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подобные действия можно назвать «войной» эстонского государства с собственной историей.

«Мы, конечно, считаем это возмутительным. Война с историей, причём с общей историей. Избавление памятников для тех, кто спас Европу от фашизма, это конечно возмутительно и не красит никакую нацию, в том числе не красит Эстонию. Реально, конечно, никак возможностей воспрепятствовать этому нет», - цитирует Пескова радио «Маяк».

Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила о необходимости как можно скорее убрать все советские памятники из публичного пространства. По мнению политика, конфликт на Украине «разбередил старые раны эстонского общества», о которых якобы напоминают «красноармейские монументы». Поэтому все подобные памятники предлагается снести и убрать из общественных мест.