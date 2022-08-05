Песков допустил, что Путин и Эрдоган обсудят возможность вступления Турции в БРИКС

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что главы РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган могут обсудить вступление Турции в БРИКС, уточнив при этом, что особых планов на этот счет нет.

Журналисты спросили Пескова, будет ли обсуждаться лидерами РФ и Турции конвенция Монтрё о режиме Черного моря и проливов, а также вопрос по поводу вступления Турции в БРИКС. На это представитель Кремля отметил, что конвенция - крайне важный элемент в комплексе договорно-правовой базы для всех причерноморских государств, в частности, для отношений России с Турцией.

"Тут обсуждать нечего, конвенция действует, и она очень и очень важна. По поводу БРИКС, нельзя исключать, но каких-то особых планов на этот счет сегодня нет", - сказал Дмитрий Песков.

Ранее Турцию уличили в желании шантажировать Запад вступлением в БРИКС.

Также ранее Захарова подтвердила, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.