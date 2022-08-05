Песков назвал Францию недружественным государством из-за антироссийских действий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Франция является недружественным государством из-за различных антироссийских действиями.

«Франция - недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны», заявил представитель Кремля, комментируя вопрос об отношениях Парижа и Москвы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера пообещал сообщить, если контакт президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона состоится.

«Не созваниваются, потому что пока считают, что не настал момент и в настоящий момент просто это не нужно. Если возникнет такая необходимость, то они смогут созвониться в любую минуту», - заявил Песков на брифинге в пятницу, 5 августа.

Напомним, ранее Макрон выразил обеспокоенность из-за расширения дипломатических и военных связей России в Африке. Как писал сайт KP.RU, французский лидер назвал африканцев лицемерами из-за сближения с Москвой.