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Политика5 августа 2022 9:56

Песков назвал Францию недружественным государством из-за антироссийских действий

Представитель Кремля рассказал о возможном разговоре Путина и Макрона
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков назвал Францию недружественным государством из-за антироссийских действий

Песков назвал Францию недружественным государством из-за антироссийских действий

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Франция является недружественным государством из-за различных антироссийских действиями.

«Франция - недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны», заявил представитель Кремля, комментируя вопрос об отношениях Парижа и Москвы.

Ранее пресс-секретарь российского лидера пообещал сообщить, если контакт президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона состоится.

«Не созваниваются, потому что пока считают, что не настал момент и в настоящий момент просто это не нужно. Если возникнет такая необходимость, то они смогут созвониться в любую минуту», - заявил Песков на брифинге в пятницу, 5 августа.

Напомним, ранее Макрон выразил обеспокоенность из-за расширения дипломатических и военных связей России в Африке. Как писал сайт KP.RU, французский лидер назвал африканцев лицемерами из-за сближения с Москвой.