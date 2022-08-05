Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 августа 2022 9:56

Житель Приморья погиб, упав на металлический штырь

По какой причине он оступился с виадука, неизвестно
Павел САХАРОВСКИЙ
Пострадавший скончался на месте

Пострадавший скончался на месте

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С жителем Владивостока произошел несчастный и по-настоящему ужасный случай. Следственный комитет Приморья завел уголовное дело за оказание услуг, которые представляют угрозу для жизни и повлекшие по неосторожности смерть человека. Об этом рассказали vostokmedia.com.

Молодой житель Владивостока переходил дорогу по виадуку в районе Седанки. Ничто не предвещало беды, но в какой-то момент по неизвестной причине он упал с высоты и упал на металлический штырь, который торчал из перил.

Следственный комитет Российской Федерации по Приморью завел уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (услуги, не обеспечивающие безопасность жизни и здоровья и повлекшие за собой смерть человека).

Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего, а также связано ли происшествие с действиями подрядчика, который работает на объекте.