Житель Приморья погиб, упав на металлический штырь

Пострадавший скончался на месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

С жителем Владивостока произошел несчастный и по-настоящему ужасный случай. Следственный комитет Приморья завел уголовное дело за оказание услуг, которые представляют угрозу для жизни и повлекшие по неосторожности смерть человека. Об этом рассказали vostokmedia.com.

Молодой житель Владивостока переходил дорогу по виадуку в районе Седанки. Ничто не предвещало беды, но в какой-то момент по неизвестной причине он упал с высоты и упал на металлический штырь, который торчал из перил.

Следственный комитет Российской Федерации по Приморью завел уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (услуги, не обеспечивающие безопасность жизни и здоровья и повлекшие за собой смерть человека).

Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего, а также связано ли происшествие с действиями подрядчика, который работает на объекте.