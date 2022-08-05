МИД России сообщил о высылке 14 дипломатов Болгарии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва в качестве ответной меры высылает 14 болгарских дипломатов из страны. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ в пятницу, 5 августа.

Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, в министерство был приглашен болгарский посол в Москве Атанас Крыстин и ему вручили ноту об объявлении персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства республики, а также консульских учреждений Болгарии в России.

В ведомстве также заявили, что недружественные шаги Болгарии в отношении России не имеют ничего общего с национальными интересами республики и ее народа, а высылка российских дипломатов наносит серьезный урон отношениям двух стран и говорит «о дальнейшей деградации коллективного Запада, готового жертвовать интересами партнеров, лишь бы навредить России»

«Убеждены, что недружественные шаги в отношении России не имеют ничего общего с национальными интересами Болгарии и ее народа», - говорится в заявлении министерства.