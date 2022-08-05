Жители Тюмени удивились желто-зеленой воде из-под крана: «За что платим деньги?»

Специалисты проверяют качество воды Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тюмени из кранов бежит вода болотного цвета. В частности, на неприятный для глаза цвет жалуются жители дома №4 по улице Вербовой (микрорайон Войновка). «Мы за что деньги платим? Как такой водой мыться?», – негодуют горожане.

В местном водоканале заверили, что качество воды специалисты мониторят постоянно. Последнее время большое внимание они уделяют как раз Войновке.

– Мы провели отбор проб из магистральной сети и в подвале на вводе в дом на улице Вербовой, 4, сегодня утром. Оказалось, что качество воды в магистральной сети холодного водоснабжения соответствует нормативам. В настоящее время проводятся работы по подготовке к зиме. Это как раз и влияет на качество горячего водоснабжения, – пояснили «Нашему Городу» в компании.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала, что из кранов жителей Мыса в Тюмени побежит ярко-зеленая вода. Пугаться не надо: это реагент «Уранин А». С его помощью в областной столице с 8 по 26 августа будут проверять на герметичность закрытые системы теплоснабжения трех котельных.

– Мероприятия проводятся для выявления утечек на трубопроводах и неисправностей внутридомовых коммуникаций потребителей путем добавления красителя «Уранин А», – отметили в УСТЭК.