Минсельхоз России допускает уменьшение экспорта зерна из-за снижения урожая

Урожай в 2022 году может оказаться ниже, чем планировалось Фото: Минсельхоз РФ

Объем экспорта зерна из России может быть пересмотрен в сторону уменьшения из-за возможного снижения урожая в стране. Об этом сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в пятницу, 5 августа 2022 года. Его слова приводятся в телеграм-канале российского Минсельхоза.

По его словам, к настоящему моменту собрано порядка 55 млн тонн зерновых, что заметно меньше, чем в прошлом году. Ситуация объясняется более поздней уборкой из-за холодной весны и дождливым летом в нескольких регионах. Еще один фактор – это проблема с поставками комплектующих на иностранную сельхозтехнику.

"В совокупности всё это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет, - аргументировал Патрушев. - Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн тонн нам придется пересмотреть".

Как ранее писал сайт KP.RU, Министерство иностранных дел России опубликовало подборку из восьми мифов Евросоюза о том, что в глобальном продовольственном кризисе виноваты не антироссийские меры, а именно РФ.

Ведомство аргументированно разъяснило, в чем же на самом деле европейские лидеры пытаются ввести в заблуждение своих избирателей. Из представленных доводов следует, что на самом деле дефицит продовольствия угрожает миру не из-за действий России, а из-за санкций против страны. Подробности читайте в материале "Комсомольской правды".