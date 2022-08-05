Минэкономразвития: осенью 2022 года показатели безработицы отойдут от минимальных значений

В Минэкономразвития допустили рост безработицы в России осенью 2022 года Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Безработица в России осенью 2022 года отойдет от рекордно низкого уровня, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания с полпредом президента в Уральском федеральном округе.

Руководитель Минэкономразвития (МЭР) отметил, что показатель второй месяц подряд сохраняется на рекордно низком уровне в 3,9%, но по ряду отраслей и предприятий растет неполная занятость.

"Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но в то же время ситуацию драматизировать не стоит - ситуация контролируема", - сказал глава МЭР.

Ранее сообщалось, что безработица в России в мае 2022 года упала до исторического минимума в 3,9%.

Также ранее Голикова сообщила об отсутствии роста регистрируемой безработицы в России. Но, как и ранее, растет число выведенных в простой работников, отмечала вице-премьер.