Китай приостанавливает сотрудничество с США в ряде сфер из-за визита Пелоси на Тайвань

Китай жестко отреагировал на визит Пелоси в Тайбэй. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Китая приняли решение о приостановке сотрудничества с Соединенными Штатами в ряде сфер. Поводом для этого стал резонансный визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, который в Пекине посчитали угрозой для суверенитета страны.

О решении временно разорвать сотрудничество с Вашингтоном сообщает МИД Китая.

В частности, по данным ТАСС, приостанавливается диалог КНР с США на уровне региональных военных командований. Пекин также отменил рабочую встречу министров обороны США и КНР.

Кроме того, отменяются все встречи китайских чиновников с представителями США в рамках механизма обеспечения безопасности на море. В связи с визитом Пелоси также не состоятся китайско-американские переговоры по изменению климата.

Также китайские власти решили свернуть сотрудничество с США по борьбе с наркотиками, незаконной миграцией и международной преступностью. Страны прекращают сотрудничество и в сфере правосудия.

Ранее Пекин выразил решительный протест по поводу визита Пелоси и заявил, что этот визит является серьезным нарушением принципа "одного Китая", нарушает территориальную целостность и суверенитет КНР.