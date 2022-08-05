Испанский ювелирный бренд Tous вернулся в Россию Фото: Википедия

Испанский ювелирный бренд Tous возобновил продажи своей продукции в России как в онлайн - магазинах, так и в магазинах компании.

Как передает РИА Новости со ссылкой на одного из сотрудников магазина, работа испанского бренда в России осуществляется через официального партнера - Rashel Group. Сообщается, что ювелирные украшения данного бренда теперь представлены на сайте Rashel.

«Это как новое юридическое лицо, но все товары там наши – оригинальные», - заявил собеседник агентства.

Испанский ювелирный бренд Tous приостановил свою работу в России в начале марта этого года, среди причин указав на сложности, с которыми столкнулась компания. Как сообщается, теперь магазины ювелирного бренда снова открылись в Москве, Санкт-Петербурге, а также в других городах, где они работали до ухода с российского рынка.