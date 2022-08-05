Путин прилетел в Сочи для встречи с Эрдоганом

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин уже прибыл в Сочи, где состоятся его переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, об итогах СМИ проинформирует вице-премьер - сопредседатель межправкомиссии Александр Новак, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также президент, возможно, проведет встречу по внутрироссийской повестке.

"Президент здесь, готовится к сегодняшним контактам с президентом Турции Эрдоганом. Они будут общаться с глазу на глаз и в составе делегаций. Наш сопредседатель межправкомиссии с другими представителями экономического блока вели работу комплексную... Еще не исключаем встречи по внутренним делам", - уточнил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков сообщил о согласованном Путиным и Байденом канале обсуждения обмена заключенными. Кремль и Белый дом договорились о параметрах обсуждения обмена заключенными еще в 2021 году.

Также Песков сегодня, 5 августа, заявил, что баскетболистка Грайнер может воспользоваться процедурой помилования. Представитель Кремля отметил, что все вопросы помилования прописаны в законе.