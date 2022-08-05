Российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотников

По данным Минобороны РФ, БПЛА были сбиты в ДНР и Харьковской области. Фото: mil.ru

Минобороны России сообщило о том, что системы ПВО РФ за сутки сбили сразу пять украинских беспилотников.

"За сутки в воздухе сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Краснополье Донецкой Народной Республики, Букино, Сулиговка и Куриловка Харьковской области", - сообщил в ходе брифинга официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Также отмечается, что за сутки российскими военными в ходе спецоперации на Украине было перехвачено три снаряда РСЗО в ДНР и Харьковской области. Также в Херсонской области ВС РФ сбили три украинские ракеты "Точка-У".

Ранее сообщалось, что украинские Вооруженные силы 4 августа 2022 года с использованием ракет "Точка-У" атаковали поселок Климово, расположенный в Брянской области РФ. В результате инцидента пострадали два человека. При этом снаряд был сбит российскими системами ПВО.