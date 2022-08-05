Bloomberg: половина стран G20 не поддерживает идею США об "изоляции" России

Энтони Блинкену не удается убедить многих лидеров "Большой двадцатки" в необходимости изолировать Россию Фото: REUTERS

Примерно половина стран, входящих в "Большую двадцатку" (G20), не поддерживают инициативу Соединенных Штатов по "изоляции" России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Западные журналисты отмечают, что Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего турне по государствам Африки и Юго-Восточной Азии не смог убедить лидеров многих государств в целесообразности такого шага.

В качестве причин противодействия называются исторические связи с Москвой, опасения за свою экономику и недоверие к бывшим колониальным державам.

По оценке агентства, этот фактор может серьезно осложнить реализацию соответствующих планов Вашингтона, в том числе, по установке верхней планки цены на российскую нефть.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский обозреватель Нина Масих выразила мнение, что рост импорта из РФ в Индию показывает, что попытки изолировать Россию, если и не обречены на полную неудачу, то во всяком случае наткнулись на серьезную проблему.

Напомним, в Вашингтоне вновь заговорили об "изоляции" Москвы в контексте иностранных визитов российских властей. В этот раз официальный представитель госдепа Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД России Сергея Лаврова заявил, что РФ становится "изгоем".

С этим не согласились в российском посольстве в США, где отметили, что "огульные заявления" Госдепа об изоляции России не выдерживают критики. Дипломаты подчеркнули, что Вашингтон в русофобском порыве стремится исказить реальную картину событий, что вызывает только недоумение у журналистов.