Российские ВС высокоточными ударами уничтожили до 150 украинских военных

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Минобороны России сообщило, что ВС РФ в ходе спецоперации уничтожили в Запорожской области порядка 150 военных ВСУ. Также, по словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, российскими военными были уничтожены две американские гаубицы М777 и до 1,5 тыс. боеприпасов к ним.

"Нанесены удары по пунктам дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области", - рассказал Конашенков в ходе брифинга.

В результате ударов высокоточными ракетами было уничтожено полторы сотни украинских боевиков, а также поставленные Киеву американские гаубицы M777

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров публично назвал грузы с западным оружием для Украины законной целью для российских военных. По его словам, российские военные будут активно уничтожать поставляемое Украине Западом вооружение в ходе специальной военной операции. Это связано с тем, что одной из ключевых целей СВО является полное искоренение любой потенциальной военной угрозы для РФ со стороны Украины.