Эрдоган прибудет в Сочи для переговоров с Путиным в 15:00 по московскому времени

Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган прилетит в Сочи в 15.00, сначала он проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным тет-а-тет, а после с участием делегаций, сообщил телеканал TRT Haber.

“Прибытие Эрдогана на переговоры в Сочи ожидается в 15.00 (совпадает с московским временем). Переговоры сначала состоятся тет-а-тет, затем с участием делегаций", - уточнил корреспондент телеканала из Сочи.

Ранее стало известно, что Владимир Путин прилетел в Сочи для встречи с Эрдоганом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Также ранее Дмитрий Песков допустил, что Путин и Эрдоган обсудят возможность вступления Турции в БРИКС. Но особых планов на этот счет нет, уточнил представитель Кремля.

Кроме этого, ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган обсудят на встрече в Сочи 5 августа 2022 года ситуацию на Украине. Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 августа 2022 года можно прочитать здесь.