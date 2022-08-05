Песков заявил, что вопрос включения металлов в сделку по зерну зависит от санкций против России

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Москва пока не имеет четкой позиции по вопросу возможного включению металлов в сделку по экспорту зерна из Украины, однако, во много ответ зависит от антироссийских санкций в сфере металлургии. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 5 августа 2022 года.

"Все зависит от деталей. Я сейчас не берусь формулировать какую-то позицию. Официально ничего пока не формулировалось", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Дмитрий Песков добавил, что эту тему невозможно обсуждать без увязки с ограничениями, введенных Западом против российских металлургов. Тут есть много деталей для обсуждения, заключил представитель Кремля.

Напомним, в процессе заседания делегаций России, Турции, Украины и ООН в Стамбуле было заключено соглашение о безопасном вывозе украинского зерна по морским путям. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что в рамках реализации данной инициативы власти страны намерены ежемесячно задействовать примерно 100 судов.

Как ранее писал сайт KP.RU, 5 августа три сухогруза с украинским зерном вышли из портов Одессы и Черноморска. Они направляются в Стамбул, где груз будет проверен представителями Совместного координационного центра. Речь идет о судах Navistar, Rojen и Polarnet. Они везут 58 тонн кукурузы.