Украинская армия нанесла удар по вокзалу в Донецке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке загорелось здание железнодорожного вокзала станции «Донецк». Об этом в пятницу, 5 августа, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«В Киевском районе в результате обстрела горит здание железнодорожного вокзала станции "Донецк"», - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Напомним, днем ранее, 4 августа, в результате удара украинских боевиков по драмтеатру в центре Донецка, где в тот день проходило прощание с полковником Донецкой народной республики (ДНР) Ольгой Качурой, погибли пять человек, в том числе один ребенок. Как писал сайт KP.RU, Ольга Качура погибла при обстреле ВСУ в городе Горловка. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил ей звание Героя России. Полковник командовала артиллерийским реактивным дивизионом Народной милиции ДНР.