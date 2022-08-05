Еврокомиссия заявила, что эмбарго на закупки российского угля вступит в силу, несмотря на энергокризис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эмбарго Европейского союза на закупку российского угля начтет действовать на следующей неделе, 10 августа. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, подчеркнув, что все страны – члены Евросоюза обязаны соблюдать данной ограничение, даже несмотря на энергетический кризис.

«Эмбарго на поставки российского угля - это часть пятого пакета санкций, принятого в апреле. 10 августа заканчивается переходный период, и Еврокомиссия уверена, что все страны ЕС будут выполнять это ограничение», - заявил официальный представитель Еврокомиссии на брифинге в пятницу, 5 августа, комментируя вопрос о поставках российского угля в Европейский союз в условиях энергокризиса.

Напомним, ограничения на поставки российского угля вошли в пятый пакет антироссийский санкционных мер, который был одобрен в апреле текущего года.