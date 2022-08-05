Боевики ВСУ стреляли по жителям Харьковской области из-за отказа уступать им свои дома

В военном ведомстве подчеркнули, что боевики ВСУ сознательно стреляли в гражданское население. Фото: REUTERS

В Минобороны РФ сообщили, что в Харьковской области девять местных жителей были ранены из-за конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады украинской армии. В военном ведомстве подчеркнули, что боевики ВСУ сознательно стреляли в гражданское население.

"Командование данного соединения пыталось принудительно выселить мирных граждан из своих домов для размещения в них иностранных наёмников, а также оборудования на придомовых участках позиций военной техники и артиллерии", - заявил в ходе брифинга официальный представитель российского министерства обороны Игорь Конашенков.

Отмечается. что мирные жители Харьковской области пытались протестовать против незаконных действий ВСУ, после чего в ответ в украинские боевики начали в них стрелять.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщали, что украинские боевики расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области. С помощью данной циничной кровавой провокации ВСУ намерены обвинить Россию в неизбирательных ударах по гражданскому населению. Для этого украинскими военными велась детальная фиксация происходящего.