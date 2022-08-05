Bloomberg: укрепление рубля стало еще одной головной болью западных банков

Западные банки увеличивают прибыль от бизнеса в России за счет крепкого рубля Фото: REUTERS

Значительное укрепление рубля по отношению к доллару и евро существенно повысило прибыльность западных банков от бизнеса в России, что стало еще одной их "головной болью". Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Западные журналисты отмечают, что банкиры не хотят отказываться от прибыльного рынка на фоне разговоров о гипотетическом ограничении деятельности в стране.

Как ранее писал сайт KP.RU, Киев потребовал от европейских и американских банков прекратить сотрудничество с торгующими российской нефтью компаниями.

По словам советника президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко, письма с подобными требованиями официальный Киев направил руководителям ряда западных банков.

В частности, в письмах содержатся требования перестать финансировать компании, имеющие отношение к торговле и перевозкам российской нефти. Украина также требует от банков продать их доли в нефтегазовых компаниях.