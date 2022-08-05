Маркетплейсы начнут привлекать к ответственности за контрафакт

Михаил Мишустин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Маркетплейсы с 1 марта следующего года будут обязаны выполнять все требования к обороту товаров, а также понесут ответственность в случаи продажи непромаркированной продукции и контрафакта. Данное постановление в пятницу, 5 августа, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Постановление определяет участников оборота товаров, среди которых индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также аккредитованные филиалы иностранных юридических лиц в РФ.

В операторе системы «Честный знак», Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), заявили, что ранее поставщики могли продавать на маркетплейсах немаркированную продукцию неизвестного происхождения.

«Эта проблема решалась в течение двух лет и наконец получила логическое завершение… До этого правительство дважды давало отсрочку для того, чтобы онлайн-платформы могли комфортно подготовиться к новым требованиям», - приводит РИА Новости заявление ЦРПТ.

На сегодняшний день обязательной маркировке в России подлежат минеральная вода, молочная продукция, табак, лекарства, духи, шины, обувь, шубы, а также товары легкой промышленности и фототехника.