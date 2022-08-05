Мэр Николаева сообщил, что город закроют на комендантский час на выходные Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Николаев на юге Украины "закрывают" на предстоящие выходные, вводится комендантский час, сообщил сегодня, 5 августа, губернатор Николаевской области Виталий Ким.

"На выходные город будет закрыт. Все находятся дома... Мы работаем и по коллаборантам в том числе... Сотрудничайте, давайте полезную информацию, ведите себя вежливо", - сказал Ким в видео, размещенном в его Телеграм-канале.

Ранее украинские издания со ссылкой на Кима сообщали, что Николаев планируют закрыть на несколько дней для проведения рейда, поиска людей, которые могут сотрудничать с Россией.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 августа 2022 года можно прочитать здесь.