Глава Минэкономразвития России предупредил о риске рецессии в мировой экономике Фото: REUTERS

Глава Минэкономразвития Российской Федерации Максим Решетников заявил, что в мировой экономике на сегодняшний день наблюдает риск рецессии.

«Мы сейчас обновляем прогноз социально-экономического развития. С одной стороны, достаточно большая неопределенность и много рисков и в мировой экономике, в том числе риск рецессии есть», - заявил министр в пятницу, 5 августа, ходе поездки в Уральский федеральный округ.

Напомним, днем ранее, 4 августа, Банк Англии повысил базовую процентную ставку максимальными темпами с 1995 года, на 50 базисных пунктов - с 1,25% до 1,75%. Как писал сайт KP.RU, регулятор также предупредил о наступлении рецессии в британской экономике с четвертого квартала текущего года. «Великобритания, как теперь прогнозируется, войдет в рецессию с четвертого квартала этого года», - заявили в пресс-релизе.