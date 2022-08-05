На Украине телеведущего Юрия Кота подозревают в госизмене за посты в Telegram

Киевские власти считают, что журналист распространяет "пророссийские материалы"
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На Украине местного телеведущего Юрия Кота заподозрили в госизмене. Поводом для уголовного преследования журналиста стали публикации в его телеграм-канале, где он поддерживал действия российских властей и спецоперацию РФ на Украине.
"Бывшему украинскому телеведущему Юрию Коту сообщили о подозрении в государственной измене", - передает украинский интернет-портал "Укринформ".
Отмечается, что, по версии украинских правоохранителей, Кот якобы "распространяет прокремлевские нарративы" в своих публикациях в Telegram (никаких конкретных примеров подобных постов украинские правоохранители не приводят). Также телеведущий Кот заподозрен в распространении неких "пророссийских установок", которые якобы дискредитируют украинцев.
Отмечается, что в ближайшее время в суд может быть подано ходатайство о заочном аресте журналиста. Ожидается, что в итоге Кот будет объявлен в розыск.
Ранее Кот работал на украинских телеканалах Национальное общественное телевидение и "Интер".