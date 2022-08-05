На Украине телеведущего Юрия Кота подозревают в госизмене за посты в Telegram

Киевские власти считают, что журналист распространяет "пророссийские материалы" Фото: СОЦСЕТИ

На Украине местного телеведущего Юрия Кота заподозрили в госизмене. Поводом для уголовного преследования журналиста стали публикации в его телеграм-канале, где он поддерживал действия российских властей и спецоперацию РФ на Украине.

"Бывшему украинскому телеведущему Юрию Коту сообщили о подозрении в государственной измене", - передает украинский интернет-портал "Укринформ".

Отмечается, что, по версии украинских правоохранителей, Кот якобы "распространяет прокремлевские нарративы" в своих публикациях в Telegram (никаких конкретных примеров подобных постов украинские правоохранители не приводят). Также телеведущий Кот заподозрен в распространении неких "пророссийских установок", которые якобы дискредитируют украинцев.

Отмечается, что в ближайшее время в суд может быть подано ходатайство о заочном аресте журналиста. Ожидается, что в итоге Кот будет объявлен в розыск.

Ранее Кот работал на украинских телеканалах Национальное общественное телевидение и "Интер".