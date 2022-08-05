Премьер Молдавии отказалась ехать в Москву для переговоров по газу

Наталья Гаврилица Фото: REUTERS

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что не поедет в Москву для участия в переговорном процессе по поставкам российского газа в страну. Соответствующее заявление политик сделала в эфире "Радио-Молдова".

Гаврилица выразила мнение, что ее участие в обсуждении не поможет снизить цену на голубое топливо, и этим должны заниматься специалист, который отвечает за эту сферу.

"Он должен пойти и получить наилучшие коммерческие результаты в профессиональных переговорах", - подчеркнула молдавский премьер.

По ее словам, она не готова идти на какие-либо "политические уступки" ради "более низкой краткосрочной цены", как это сделали в некоторых других странах.

Как ранее писал сайт KP.RU, власти Молдавии готовы отключить уличное освещение в городах страны ради экономии энергоресурсов. С такой инициативой выступило молдавское правительство.

Напомним, сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" в среду, 3 августа, устроили акцию протеста у здания администрации президента республики Майи Санду, требуя отставки руководства страны. Протестующие принесли корзинку сушеного навоза-кизяка, которым в молдавских селах топят печи.