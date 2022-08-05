Путин подписал указ об ответных мерах в финансовой и топливно-энергетической сферах Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями других государств.

Согласно документу, до конца текущего года представителям недружественных стран, владеющим акциями стратегических предприятий России, введен запрет совершать сделки с данными акциями.

Кроме того, до конца 2022 года инвесторам из недружественных стран запрещены сделки с долями в «Сахалине-1» и Харьягинском месторождении, а также сделки с акциями российских банков.

Указ под названием «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» был опубликован в пятницу, 5 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.