Немцы осудили Зеленского за покрывательство военных преступлений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкого издания Die Welt осудили лидера Украины Владимира Зеленского за его критику доклада правозащитной организации Amnesty International, который был опубликован вчера, 4 августа.

Зеленский возмутился, что организация проанализировала действия украинской армии и пришла к выводу, что она нарушает международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирное население.

При этом интернет-пользователи из Германии обвинили главу Украины в покрывательстве военных преступников.

"Говоря простым языком: да, мы нарушаем международное право, но мы хорошие парни, так что не стоит смотреть на это так узко", - написал Hans G.

"Ну, это известно с 24 февраля. Украинские солдаты очень любят прятаться в школах, детсадах и больницах и использовать эти дома как склады боеприпасов", - отметил Sasha H.

"Украинские солдаты также любят стрелять в колено российским военнопленным и с гордостью выкладывать это в интернет", - написал Gabriele E.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 августа 2022 года можно прочитать здесь.