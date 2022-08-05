Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире5 августа 2022 11:47

Немцы осудили Зеленского за покрывательство военных преступлений

Читатели Die Welt осудили Зеленского за его критику доклада Amnesty International
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Немцы осудили Зеленского за покрывательство военных преступлений

Немцы осудили Зеленского за покрывательство военных преступлений

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкого издания Die Welt осудили лидера Украины Владимира Зеленского за его критику доклада правозащитной организации Amnesty International, который был опубликован вчера, 4 августа.

Зеленский возмутился, что организация проанализировала действия украинской армии и пришла к выводу, что она нарушает международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирное население.

При этом интернет-пользователи из Германии обвинили главу Украины в покрывательстве военных преступников.

"Говоря простым языком: да, мы нарушаем международное право, но мы хорошие парни, так что не стоит смотреть на это так узко", - написал Hans G.

"Ну, это известно с 24 февраля. Украинские солдаты очень любят прятаться в школах, детсадах и больницах и использовать эти дома как склады боеприпасов", - отметил Sasha H.

"Украинские солдаты также любят стрелять в колено российским военнопленным и с гордостью выкладывать это в интернет", - написал Gabriele E.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 августа 2022 года можно прочитать здесь.