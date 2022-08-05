Депутат Нилов сообщил, что ЛДПР не планирует "псевдообъединений"

Ярослав Нилов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Государственной думы от ЛДПР Ярослав Нилов прокомментировал слухи о якобы возможном объединении российских либерал-демократов с некоторыми малыми партиями. По его словам, никаких динамичных "псевдообъединений" не планируется.

"Потому что почти за треть века своего существования у партии в этом никогда не было необходимости, - написал Нилов в своем телеграм-канале. - А наши сторонники только крепче смыкают ряды".

Народный избранник выразил уверенность, что "ЛДПР была, есть и будет", а также призвал оппонентов и "источников" смириться с этим.

Как ранее писал сайт KP.RU, лидер коммунистов Геннадий Зюганов выразил мнение, что объединение партий КПРФ и "Справедливая Россия – За правду" возможно. Главным условием он назвал готовность выполнять программу Коммунистической партии РФ.

Напомним, Сергей Миронов во время встречи с партийным активом в Челябинске затронул тему объединения эсеров с левыми политическими силами. По его словам, этот процесс неизбежен и принесет результат на следующих выборах в Госдуму.