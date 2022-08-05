Мошенники обманули педагога из Оренбурга почти на полмиллиона рублей

Телефонные мошенники за сутки выманили 1,4 млн рублей у жителей Оренбурга Фото: Shutterstock

Мошенники за сутки украли у жителей Оренбургской области 1,4 миллиона рублей. Одна из жертв – 42-летняя учительница.

Педагогу одной из школ Оренбурга позвонили якобы из банка. Звонивший представился сотрудником кредитной организации и сообщил, что на имя учителя мошенники пытаются оформить кредит. Для защиты средств женщине посоветовали следовать инструкциям сотрудника. Таким образом педагог перевела на «резервный счет» 407 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация произошла и со студенткой одного из вузов. Она потеряла 22 500 рублей.

Как сообщает портал 56orb.ru со ссылкой на правоохранительные органы, таким же способом мошенники обманули продавца, пенсионерку и электромеханика, «заработав» на них около 900 тысяч рублей. Еще двух женщин мошенники обманули по схеме «родственник в беде». Они перевели злоумышленникам 110 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Преступников ищут.