Кадыров встретится с Эрдоганом в Сочи в составе российской делегации

Рамзан Кадыров. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров поучаствует во встрече с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Турецкий лидер встретится с российской делегацией, в состав которой вошел и Кадыров.

Кадры с прибытием Кадырова к месту проведения встречи с Эрдоганом публикует телеграм-канал "Вы слушали Маяк".

Что именно планирует обсудить чеченский лидер с Эрдоганом пока не сообщается. Однако известно, что он намерен поднять вопрос об усилении экономического сотрудничества Чечни и Турции. Кто еще помимо Кадырова войдет в российскую делегацию на переговорах с турецким президентом - не уточняется.

Предполагается, что сначала Эрдоган проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным (они будут касаться сотрудничества двух стран, а также вопросов международной политики и ситуации на Украине), после чего к беседе присоединятся и представители делегаций РФ и Турции.