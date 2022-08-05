Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 8,6% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции новой типа в России за неделю снизился с 10,7% до 8,6%. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф, где сообщается, что вакцинация от коронавируса первым компонентом проведена 94,2 миллиона раз, а полную вакцинацию прошли 89 250 277 раз.

«Коллективный иммунитет – 8,6%», - говорится в заявлении, где сообщается, что неделей ранее уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составлял 10,7%.

Напомним, в пятницу, 5 августа, в России выявлено 18 555 случаев заражения коронавирусной за сутки. Как писал сайт KP.RU, в стране выявлено более 18 тысяч заражений COVID-19 впервые с 1 апреля текущего года. Кроме того, было госпитализировано 1 906 человек, что на 0,5% меньше по сравнению с четвергом, 4 августа, а выписано в связи с выздоровлением 9 817 человек, что на 0,7% больше, чем днем ранее. Так же за минувший день было подтверждено 47 летальных исходов.