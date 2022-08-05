На фоне роста заболеваемости COVID-19 россияне снова стали активно делать прививки

Российские медклиники сообщили о возросшем спросе на вакцинацию от коронавируса Фото: Евгения ГУСЕВА

В России последние недели растут показатели заболеваемости коронавирусом. На этом фоне многие снова задумались о вакцинации.

Спрос на прививки в последний месяц вырос в несколько раз, такие данные подтверждают в крупнейших клиниках страны.

Эксперты находят повышенный рост интереса вполне логичным, ведь только за неделю динамика заболеваемости выросла на 48%.

- С 11 по 18 июля рост обращений за вакцинацией составил 103%, если сравнивать с предыдущей неделей, - рассказала "Известиям" заместитель медицинского директора «Медси» Ксения Шеховцова.

В клинике «Медси» тоже делятся статистикой: у них с начала августа было сделано больше прививок, чем за последнюю неделю июля. А в «Инвитро» интерес к вакцинации вырос вдвое.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков соглашается, что новая активизация ковида заставляет россиян прививаться, но пока делают это не так активно, как годом ране.

Если летом 2021 года вакцинировали по 350-450 тысяч человек ежедневно, то теперь около 60-70 тысяч человек.

За сутки в России врачи диагностировали COVID-19 у 18,5 тысячи человек. В предыдущий день прирост был почти на 1,5 тысячи меньше, передает телеканал "360".

А коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 8,6%, сообщает RT.