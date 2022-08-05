Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайп Эрдоган начали переговоры в узком составе. Беседа проходит в Сочи в Зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь».

Путин назвал газопровод «Турецкий поток» одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом, отметив, что партнеры в регионе должны быть благодарны Анкаре за это. Кроме того, президент России поблагодарил турецкого коллегу за решение вопроса с поставками зерна с Украины, выразив также надежду на подписание меморандума о развитии торгово-экономических связей.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что президенты России и Турции в ходе встречи обсудят возможность вступления Анкары в БРИКС, однако отметил, что особых планов на этот счет нет. Кроме того, представитель Кремля заявил, что Путин и Эрдоган на встрече в Сочи в пятницу, 5 августа, обсудят ситуацию на Украине.