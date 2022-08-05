Власти попросили швейцарцев не мыть машины и не наполнять бассейны

Швейцарцам рекомендовали из-за жары не наполнять бассейны, не мыть машины и не поливать сады. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Швейцарии местные власти призывают жителей ограничить потребление воды. Первыми это сделали власти города Бютт, которые призвали граждан не мыть свои автомобили, не наполнять водой бассейны и не поливать сады.

Сообщается, что экономия воды стала необходимостью на фоне аномальной жары, из-за которой понижается уровень воды в швейцарских водоемах. В частности, сильно обмелела и река Лонгайг, которая снабжает водой Бютт.

«Муниципальный совет... призывает жителей ограничить потребление воды из-за высоких температур. Рекомендуется не наполнять бассейны, не мыть машины и не поливать сады», - говорится в сообщении радио RTN.

Также жителей Бютта призвали на время отказаться от приема ванн и мыться в душе, это тоже экономит воду.

Ранее в двух британских графствах из-за засухи запретили использовать для полива шланги, заполнять декоративные пруды и бассейны, а в Москве до 5 августа из-за жары до +33 градусов объявили оранжевый уровень опасности.

Тем временем американцев предупредили о приближении очень холодной «ледяной и снежной» зимы, которая в северных северо-восточных районах страны может стать одной из самых суровых за последние годы.