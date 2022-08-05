Число жертв агрессии Украины в ДНР превысило 8,3 тысячи человек Фото: REUTERS

Общее количество погибших в ДНР за все время вооруженной агрессии со стороны Украины составило 8367 человек, в том числе, 116 детей, сообщается в Телеграм-канале аппарата омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

Как уточняется в сообщении, в период с 29 июля по 3 августа в республике погибли 87 силовиков и 20 мирных жителей, пострадали 472 сотрудника силовых структур, были ранены 99 гражданских лиц.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 августа 2022 года можно прочитать здесь.