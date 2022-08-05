Штаб теробороны ДНР сообщил о боях в черте Артемовска

В ДНР сообщили, что идут бои на улицах города Артемовска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Донецкой Народной Республики в пятницу 5 августа идут бои в черте города Артемовска. Об этом говорится в дневной сводке Штаба территориальной обороны ДНР за 5 августа 2022 года.

«Идут бои в городской черте Артемовска!», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе совместной операции по демилитаризации и денацификации Украины Вооруженные Силы ДНР, ЛНР и РФ освободили 266 населенных пунктов на территории ЛДНР.

Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что союзные войска взяли под контроль поселок Пески в пригороде Донецка.

Женщины Донецка рассказали свою правду - про страх за детей, храбрость и надежду. Журналист KP.RU Борис Вишневский собрал реальные истории женщин, которые восемь лет живут под обстрелами.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 августа 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.