Международные резервы России снизились до 576,904 млрд долларов в июле 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международные резервы Российской Федерации в июле этого года снизились на 1,24% (или на 7,217 млрд долларов), до отметки в 576,904 млрд долларов. Такое заявление в пятницу, 5 августа, сделали в Банке России.

Как сообщает регулятор, по состоянию на 1 августа текущего года, международные резервы России составляли 601,003 млрд долларов.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, которые находятся в распоряжении Центрального банка России и российского правительства. Данные активы складываются из монетарного золота, активов в иностранной валюте, а также специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights - расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом (МВФ)), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.