Германия нарастила запасы газа в хранилищах до 70% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ превышает 70%. Такое заявление в пятницу, 5 августа, сделали в Федеральном сетевом агентстве, отметив, что энергобезопасность Германии гарантирована.

«Общий уровень заполнения газохранилищ в Германии составляет 70,39%. Поставки газа в ФРГ в настоящее время стабильны. Энергобезопасность Германии на данный момент гарантирована - информировал регулятор», - говорится в отчете регулятора, который тем не менее предупредил, что «ситуация напряженная, нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения».

Отмечается, что на сегодняшний день прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» составляет примерно 20% от максимальной мощности. Подчеркивается, что при сохранении таких показателей цель достижения уровня заполнения газохранилищ в 95% к 1 ноября текущего года «вряд ли достижима без принятия дополнительных мер». В публикации также обращают внимание на то, что данное сокращение затрагивает поставки газа в другие европейские страны, среди которых Франция, Австрия и Чехия.