Snickers и Mars Wrigley извинились перед Китаем за то, что назвали Тайвань страной

"Сникерс" извинился перед Китаем за то, что в рекламном ролике назвал Тайвань страной. Фото: REUTERS

Компания Mars Wrigley и ее торговая марка Snickers принесли официальные извинения Китаю за то, что назвали Тайвань страной. Казус произошел в рамках рекламной акции, которая проводилась в азиатском регионе. Snickers разместил на сайте и в соцсетях видеоролик, в котором Тайвань упоминался как отдельная страна, а не как регион Китая.

Извинения были принесены в пятницу 4 августа. Компания опубликовала в социальной сети Weibo официальное заявление, которое затем распространили китайские СМИ.

«Мы придаем этому большое значение и приносим извинения», - сказано в заявлении компании по поводу инцидента.

Также сообщается, что китайская команда Snickers должна «как можно скорее проверить и скорректировать ее официальный веб-сайт и официальные аккаунты в социальных сетях, чтобы убедиться в точности рекламного контента компании».

В заявлении подчеркивается, что Mars Wrigley «уважает национальный суверенитет и территориальную целостность Китая и строго следует местным законам и правилам Китая при осуществлении деловых операций».

Напомним, недавно спикер палаты представителей конгресс США Нэнси Пелоси совершила визит на Тайвань, несмотря на протесты официального Пекина.

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