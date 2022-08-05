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Происшествия5 августа 2022 13:57

Власти Херсонской области опровергли сообщения о находящемся в коме Владимире Сальдо

Об этом заявил замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Сальдо, фото: соцсети

Владимир Сальдо, фото: соцсети

Заместитель главы Херсонской Военно-гражданско администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов назвал распространившиеся ранее в СМИ сообщения о коме Владимира Сальдо слухами.

“Болезнь Владимира Сальдо является результатом тяжелейшего перенапряжения, физического и психического, которое глава ВГА перенес за последние полгода. Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, работал без выходных», - пояснил Стремоусов журналистам.

Напомним, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в четверг, 4 июля, заявил о своей госпитализации после обследования, сообщив, что исполнять его обязанности будет председатель правительства региона Сергей Елисеев.

Позже появились данные, что Владимир Сальдо якобы находится в коме. На тот момент уточнялось, что его состояние - средней тяжести. Отмечалось, что вместо него обязанности руководителя области сейчас исполняет премьер региона Сергей Елисеев.