Цена нефти Brent опустилась ниже 93 долларов за баррель впервые с февраля 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе торгов в пятницу, 5 августа, цена нефти эталонной марки Brent упала ниже 93 долларов за баррель, что произошло впервые с 21 февраля текущего года. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

К вечеру пятницы, 5 августа, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,37 процента, опустившись до отметки в 92,82 доллара за баррель, а цена сентябрьских фьючерсов на WTI опустилась на 1,69 процента, до 87,04 доллара.

Напомним, накануне сайт KP.RU публиковал прогноз цен на нефть в 2022-2023 годах от аналитиков. Как сообщалось, о долгосрочных перспективах на этот момент мало кто отваживается говорить. В целом нефтяники говорят более радикально, чем аналитики. Отмечается, что перспективы рынка черного золота на ближайшие десять лет будут пересматриваться, поскольку китайская экономика продолжает замедляться, а нефтяная добыча тем временем растет.