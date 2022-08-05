США уведомили посольство России об аресте Александра Винника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США в пятницу, 5 августа, уведомили российское посольство в Вашингтоне об аресте россиянина Александра Винника. Об этом сообщили в диппредставительства.

В российском посольстве заявили, что намерены оказать россиянину необходимое консульско-правовое содействие, а также следят за ситуацией с экстрадицией в Винника, собираясь прояснить данные о его местонахождении.

«В дипмиссии внимательно следят за ситуацией, связанной с экстрадицией в США российского гражданина Александра Винника. Утром получена от американских властей информация об аресте россиянина», - сказано в заявлении посольства, где отметили, что в Госдепе США уже были запрошены данные о его месте нахождения, а также работающих с ним адвокатах.

Напомним, Винника задержали в Греции по запросу США, где считают, что россиянин якобы причастен к отмыванию миллиардов долларов при помощи биржи криптовалют. В апреле прошлого года подсудимый написал письмо президенту России Владимиру Путину, попросив главу государства о помощи, а также возобновив свою голодовку, которую он «категорически» отказался прекращать.