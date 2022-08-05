Бастрыкин поручил возбудить дело из-за русофобских высказываний украинской телеведущей Соколовой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело на фоне русофобских заявлений украинской телеведущей Янины Соколовой. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщили в пресс-службе СК РФ, отметив, что оценят высказывания журналистки.

«По поручению главы ведомства в рамках расследования уголовного дела следователи СК России изучат данные высказывания», - сказано в заявлении ведомства, где отметили, что «по результатам анализа будет дана уголовно-правовая оценка действиям украинской телеведущей».

По данным следственного комитета России, ранее Соколова в эфире телеканала NTA обозначила свою позицию о необходимости совершения убийства русских граждан по национальному признаку. Как говорится в сообщении ведомства, в своем заявлении украинская телеведущая заявила о необходимости «беспощадного уничтожения» российского народа.