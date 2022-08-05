В Чувашии возрождается ремесло плетения из лозы

Замминистра экономического развития и имущественных отношений ЧР Лариса Рафикова вручила мастерам народно-художественных промыслов республики благодарности от руководителя ведомства Дмитрия Краснова. Как стало известно, ремесленники приняли участие во Всероссийском фестивале лозоплетения «Ива-Дивная» при поддержке Минэкономразвития региона.

Мероприятие состоялось в Кировской области, где чувашские мастера стали одной из самых представительных делегаций. Участие в фестивале дало отличный шанс продемонстрировать свои возможности. Над конкурсными заданиями ремесленники работали на протяжении восьми часов. Специальным дипломом за сохранение традиций народных художественных промыслов удостоился Александр Яковлев. Он отмечает, что все участники получили благодарственные письма лауреата интерактивного конкурса мастерства и ценные призы. Кроме того, чувашские лозоплетельщики стали героями сериала «За Промыслом», посвященному истории ремесел и мастерам.

За круглым столом заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова обсудила с мастерами развитие и продвижение народно-художественных промыслов. Лозоплетельщики региона рассказали, что планируют создать собственную Ассоциацию и НКО. Для этого у мастеров сейчас есть возможности на получение грантов, льготного кредитования, участия в образовательных программах и получение помощи в разработке бизнес-планов. Ремесленники рассказали, что хотят развивать работающую в Чувашии школу лозоплетения, а также расширять географию продаж с целью выхода на экспорт.

В ходе встречи Лариса Рафикова отметила, что также мастерам предложили провести мастер-классы и отдельную сессию на туристическом форуме в ноябре.