В Чувашии на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году выделено около 3,9 млрд рублей

«Сейчас активный период выполнения производственных дорожных работ. Из 28 объектов на региональной сети 4 уже готовы, ряд дорог находятся в высокой степени готовности. Основной объем будет сдан в конце 3 в начале 4 квартала. На сегодняшний день, если говорить о кассовом исполнении, то освоено больше 50%, к концу 3 квартала ожидаем освоения федеральных средств на уровне 85%. Все объекты на личном контроле», – заявил Владимир Осипов.

В результате реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году в Моргаушском районе ремонтируют три участка автодороги Авданкасы- Моргауши – Козьмодемьянск. В общей сложности нормативное состояние приведут двадцать километров дорог.

Заместитель директора подрядной организации ООО «Элитстрой» Александр Алешин рассказал, что на участке с км 10+000 − км 17+300 работы в целом выполнены на 90%. На ремонт дорожного полотна протяжённостью 7,3 км предусмотрено порядка 120 млн рублей.

«К работам мы приступили 10 июня. Полностью обновили дорожное полотно. На данный момент заканчиваем работы по укреплению обочин, обустройству тротуаров возле школы. Установим дорожные знаки, барьерное и пешеходное ограждение возле школы, разметку будем наносить термопластиком. Работы ведем с опережением графика», – Александр Алешин.

Данный участок дороги связывает сельские поселения Моргаушского района. Здесь проходят маршруты общественного транспорта, школьные автобусы.

Ремонт всех трех участков автодороги завершат до окончания квартала. Дорога будет отвечать всем нормативам. Кроме обновления дорожного полотна здесь будут устроены искусственные неровности, укреплены обочины, сделаны тротуары, ограждения и водопропускные трубы.

В Чувашии на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году направлено 3,9 млрд. рублей. Полтора миллиарда из этой суммы – средства федерального бюджета. За счет этих ресурсов отремонтируют автодороги протяженностью 114,6 км. Протяженность приведенной в порядок региональной автодорожной сети составит 93,3 км, - местной - 21,3 км.