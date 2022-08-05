В Финляндии предложили создать сеть комнат для употребления наркотиков

В Финляндии могут создать сеть комнат для контролируемого приема наркотиков. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Финляндии может появиться сеть комнат для контролируемого употребления наркотиков. Об этом в пятницу 5 августа сообщает портал Yle со ссылкой на министра по делам семьи и базовых социальных услуг Аки Линдена.

По словам министра, эксперимент может быть проведен в Хельсинки. Вскоре рабочая группа по поручению Линдена займется изучением этого вопроса. В частности, эксперты изучат, как необходимо изменить законодательство Финляндии, чтобы сделать возможным создание подобных комнат.

Министр занялся вопросом создания комнат для употребления наркотиков после того, как соответствующая петиция набрала 50 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы быть переданной на рассмотрение финского парламента. Линден заявил, что он поддерживает инициативу создания сети таких комнат. Предполагается, что комнаты контролируемого употребления наркотиков могут уменьшить количество вызванных передозировкой и отравлением смертей.

Напомним, ранее в Швейцарии разрешили к использованию переносную капсулу для эвтаназии. Аппарат активируется изнутри помещенным в него человеком, который имеет намерение расстаться с жизнью.